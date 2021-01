Médicos reclaman vacuna; inmunización contra la Covid-19 alcanza el 81% de fase 1

La funcionaria reconoció que ahora mismo no hay fecha exacta del arribo al país de ese nuevo lote de vacunas. “Nosotros solo manejamos la fecha que nos proporcione el proveedor y ahora mismo no hay fecha”, apuntó.

La funcionaria detalló que, por voluntad propia, 27 personas que estaban en las listas decidieron no vacunarse por el momento, mientras que se reportaron dos reacciones alérgicas, las cuales están en observación. En ambos números, dijo, no se trata de una cifra significativa si se compara con todos los vacunados.

De acuerdo con el director médico, esta noticia les llegó como un “balde de agua fría” y envió un mensaje a las autoridades de salud: “a mí no me gusta el show y las palabras se deben sustentar con acciones. Necesitamos más acciones y menos palabras”.

Ariel Saldaña, director médico del Hospital Paitilla, dijo que las autoridades sanitarias plantearon que se trataría por igual al personal de salud de los hospitales privados y públicos, y no fue así. “Nosotros atendemos al 6% de la población del país y nuestro personal esperaba recibir la vacuna, ya que hay una carga física y emocional”, afirmó. Envió un mensaje a las autoridades: “A mí no me gusta el show. Necesitamos más acciones y menos palabras”.

