Médicos piden a diputados urgencia notoria contra el COVID-19

1. ¿Por qué se mandan a los pacientes a su casa sin atención y tratamiento médico para el COVID teniendo clínica positiva? 2. ¿Por qué se tiene que esperar tanto en resultados de pruebas excediendo el tiempo vital de atención primaria? 3. Aparte de medicinas como acetaminofén y antitusivos ¿qué otros medicamentos efectivos se prescriben a nivel publico primario para detener la progresión de la infección? 4. Si se está atendiendo el COVID-19 a nivel primario, ¿cuántos médicos atienden por unidad, y por qué no se extiende a toda la población? 5. ¿Por qué no se usan las modalidades novedosas y seguras de Teleconsulta en la atención primaria del COVID-19? 6. ¿Por qué no se ha publicado un documento escrito acerca de las responsabilidades público- privadas de la APP encargada de la vacuna experimental del COVID-19 en Panamá?

