Médicos cuestionan que el Gobierno aún promueva uso de hidroxicloroquina para la Covid-19

La Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología (SPOG) cuestionó que, luego de 16 meses de pandemia, aún las autoridades de salud de Panamá impulsen el uso de la hidroxicloroquina como alternativa para la prevención y tratamiento de la Covid-19, a pesar de las “múltiples evidencias de su inefectividad”.

“Las más recientes declaraciones de la segunda al mando en el Ministerio de Salud y evidencias que circulan en redes sociales sobre la receta de hidroxicloriquina a una mujer embarazada, reflejan que dicho uso es una directriz con respaldo ministerial, que no reconoce las evidencias científicas, pero que pone en peligro la vida de miles de panameñas y panameños”, destacó la organización en un comunicado del 29 de julio.

De acuerdo a los médicos, desde junio de 2020 diversos estudios han demostrado la ineficacia del uso de hidroxicloriquina para la prevención y tratamiento de la Covid-19. “La evidencia existe y es clara”, señalaron.

Recordaron que el 15 de julio de 2020, la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) revocó la autorización de su uso, luego de que cinco meses antes la autorizaran para emergencia. Y en febrero de 2021, en una “revisión sistemática” de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se muestra una calidad de evidencia moderada, el tercer nivel de cuatro, en contra de su uso por “falta de beneficios e incluso mayor mortalidad” (3%), siendo no significativa, pero con muy clara tendencia.

También hicieron énfasis en un estudio que publicó The New England Journal of Medicine y realizado por The RECOVERY Collaborative Group, en noviembre de 2020 y denominado Efecto de la hidroxicloroquina en pacientes hospitalizados con Covid- 19, en el cual se se demostró la “no utilidad de hidroxicloroquina” al concluir que entre los pacientes hospitalizados con Covid-19 que recibieron hidroxicloroquina no tuvieron una menor incidencia de muerte a los 28 días que los que recibieron cuidado usual.

El estudio también hizo referencia a una asociación de “manera significativa” con más necesidad de ventilación mecánica o muertes.

“Las cifras actuales de nuevos contagios y de muertes por Covid-19 en Panamá, reflejan la importancia y el resultado de la política de vacunación. Actualmente, el 99% de la población que fallece por Covid-19 en Panamá, es población no vacunada; mientras que los vacunados representan solo el 0.8% de muertes; más no por el uso de hidroxicloriquina”, agregó la asociación

La SPOG exhortó a las autoridades de salud a dirigir “los esfuerzos a verdaderas y eficaces medidas” de prevención, como lo es la vacunación.

Esta semana, la viceministra de Salud, Ivette Berrío, dijo en entrevista a Telemetro que el kit “Protégete Panamá” que entregan a los enfermos de Covid-19 incluye hidroxicloriquina, “porque está basada en nuestra experiencia a nivel nacional y lo que recomienda nuestro equipo de epidemiología, nuestro equipo científico que ha tenido una experiencia favorable con estos medicamentos”.

Lamentable declaración Dra. Ivette Berrío @ivetteodalys ViceMinistra d Salud todo el esfuerzo q ha hecho con la vacunación lo tira al traste con una desafortunada aseveración q No tiene sustento científico en todo el mundo a esta altura de la Pandemia. La tiraron a la candela! https://t.co/JKoglYWx3x — Dr. Julio Sandoval FACCM FACP (@DrJulioSandoval) July 29, 2021

Con el máximo respeto posible, pero las declaraciones de la viceministra Berrío en relación al contenido del kit solidario y su beneficio basado en casuísticas y estudios locales fueron completamente desafortunadas! Ninguna asociación médica o científica ha visto esas supuestas — Xavier Sáez Llorens (@xsaezll) July 28, 2021

