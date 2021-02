Médicos consideran “ridículo” que Gobierno recicle cajas de vacunas contra sarampión para transportar dosis para COVID-19 | Noticias de El Salvador

Profesionales de la salud señalaron como un error lo expresado por Bukele, quien dijo que están reciclando cajas térmicas de vacunas contra sarampión, rubéola y paperas que ingresaron el 3 de febrero para transportar las dosis contra el Sars-CoV-2.

“Es un argumento ridículo”. Así de directo fue el doctor Eduardo Espinoza, coordinador continental de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES), quien fue enfático en que, si es cierto que el Gobierno recicló y reutilizó estas cajas de vacuna MMR (contra rubéola, sarampión y paperas) que recibieron el 3 de febrero para transportar medicamento contra COVID-19, cometió un error.

El presidente Nayib Bukele publicó en su Twitter que el 3 de febrero ingresaron al país cajas de vacunas MMR, y agregó que “las cajas se reciclan y se usan para proteger cajas más pequeñas” que son las que ha recibido el Gobierno del Instituto Serum de la India, de fármacos contra el COVID-19.

Reciclar así esas cajas “no es para nada un procedimiento correcto, nunca lo ha sido y tampoco lo va a ser hoy, porque el presidente diga que se haga. Sencillamente porque eso rompe la cadena de frío. No se puede embalar ese tipo de contenidos, en este caso las vacunas contra COVID-19, si no es en recipientes debidamente refrigerado. Y eso viene sellado, no tiene por qué abrir, romper la caja, y cambiar (de caja)”, valoró el también exviceministro de Salud.

“La caja ya viene sellada, con las indicaciones que debe mantenerse la cadena de frío, que es inviolable, porque si no la vacuna pierde efectividad. Es una cosa un poco descabellada, me parece ridículo el argumento. Eso viene ya debidamente embalado y protegido. Lo ponen en recipientes que está garantizado que la vacuna se mantiene congelada, y lo embalan adecuadamente. No es un envase que se deteriora y que requiera que cambien de envase al venir acá, sino que llega hasta su lugar de destino, en este caso a la unidad de salud donde van a almacenarla”, subrayó Espinoza.

“Llama la atención que estén repartiendo las vacunas COVID en las mismas cajas en las que vinieron las vacunas MMR, cuando se supone que las vacunas de COVID tienen sus propias cajas”, observó por su parte el médico infectólogo Iván Solano Leiva, miembro del Colegio Médico de El Salvador.

Espinoza hizo ver también que, en todo caso, no es médicamente correcto reutilizar estas cajas para vacunas MMR y ocuparlas para transportar vacunas para COVID-19, porque “son desechos bioinfeccioso. No deberían reciclar las cajas, deberían desecharlas, destruirlas, igual que como cualquier otro material que sea un residuo biológico, sobre todo en los hospitales”.

Además, el doctor Espinoza aclaró que es raro que el Gobierno mencione una compra directa de vacunas al Instituto Serum de la India, pues cuando él fungía como viceministro de Salud en periodos recientes, se adquirían a través de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Todas nuestras vacunas eran garantizadas por la OMS, no hacíamos compras directas. Entregábamos el dinero a la OMS, y ellos se encargaban, al igual que lo hacen con todo Latinoamérica, de negociar precios favorables con las productoras de vacunas, y garantizaban la calidad de las mismas hasta el momento que las recibíamos. Esto para todas las vacunas, incluida la MME. Podía venir vacuna MMR producida en Europa, Estados Unidos, India o China, y había una garantía de calidad emitida por la OMS”, describió el doctor Espinoza.

Como exfuncionario del ramo de Salud, Espinoza lamentó que “a 20 meses de estar en el Gobierno, no existe una política nacional de salud, ni un plan de salud, ni un plan de tratamiento a la pandemia, y en consecuencia tampoco existe un plan de vacunación. Es una cadenita que denota la falta de planificación y la incompetencia de este Gobierno”.