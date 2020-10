Médico de Trump dice que el presidente arrojó negativo a pruebas rápidas de covid-19 | Noticias Univision Salud

El informe anual “Riding the storm” elaborado por el banco suizo UBS y la consultora británica PricewaterhouseCoopers -publicado el pasado miércoles- determinó que en los últimos 2 años y medio la riqueza total de las fortunas superiores a los 1,000 millones de dólares creció un 19.1%. Una señal clara de que el impacto del coronavirus no solo no las afectó, sino que se vieron favorecidas.

