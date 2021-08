medallas y resultados del sábado 7 de agosto de 2021

Esta es una medalla muy posible pero no segura, algo que sí serán las de waterpolo femenino (España-Estados Unidos a las 9:30) y fútbol masculino (España-Brasil a las 13:00). Habrá que ver qué logran Álvaro Fontes y Adel Mechaal en el 1500, donde no son favoritos pero sí muy candidatos a ‘top 3’, así como Sebastián Mora y Albert Torres en la prueba de Madison de ciclismo.

