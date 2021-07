Medalla de oro a la vista

La venezolana no solamente apunta a la presea dorada, sino que también quiere el récord mundial establecido por la ucraniana Inessa Kravets, 15.50 metros, en 1995, cuando Rojas aún no había nacido. La sudamericana se ha trazado el objetivo de convertirse en la primera mujer que rompe la barrera de los 16 metros.

