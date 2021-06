Meco, de una manzana podrida panameña a un parásito tico

“El personal de MECO no debe, por ningún motivo, cometer un acto ilegal o indebido, ni inducir o instruir a un tercero a cometerlo”, reza la entrada de la sección 3.4 del Código de Ética de la constructora Meco. Parece que, una vez más, la empresa costarricense dejó claro que no sigue su propio mandamiento ético.

