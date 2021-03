“Me voy a operar el pecho, pero no sé cómo voy a estar después en el contacto con los hombres”

Ya tienes aquí una nueva entrega del consultorio de sexo que cada semana te trae 20minutos. Para plantear tu pregunta escribe a consultoriosexo@20minutos.es.

Estas son las respuestas de esta semana que ha dado nuestro experto, Santiago Frago. Puedes consultar su web aquí.

Píldora del día después

PREGUNTA ¿La píldora del día después es abortiva? He leído muchas cosas al respecto y no me queda claro. Muchas gracias.

RESPUESTA DEL EXPERTO La anticoncepción de emergencia, también llamada ‘del día después’, no es realmente otro método anticonceptivo. La anticoncepción de emergencia (AE) puede ser definida como la utilización de un fármaco o dispositivo con el fin de prevenir un embarazo después de una relación coital desprotegida.

Es una medicación hormonal cuyo mecanismo de acción es múltiple y no del todo bien conocido. Se consideran dos mecanismos de acción: inhibición o retraso de la ovulación y alteraciones en la madurez endometrial (uterina).

No es una medicación abortiva; si fuera una píldora abortiva sería eficaz al 100% y no es el caso, porque cuando la mujer ha ovulado la ‘píldora del día después’ no es eficaz.

La eficacia del método es directamente proporcional a la rapidez con que se instaura el tratamiento. De tal modo que el momento ideal de aplicación es dentro de las primeras 12 horas tras el coito no protegido.

En resumen:

1. La anticoncepción de emergencia no es un método anticonceptivo.

2. Su utilización ha de ser de carácter excepcional.

3. Su reiterada utilización es perjudicial para la salud.

4. Su eficacia es mayor cuanto antes se tome.

5. No es un método abortivo, porque si la fecundación ha ocurrido no frena la evolución del embarazo; tampoco puede dañar un embrión en desarrollo.

6. No necesita receta médica para ser dispensada en la farmacia. Solo es necesario ser mayor de 16 años (mayoría de edad médica).

Si han pasado más de 48 horas existe un plan B de emergencia anticonceptiva: la llamada ‘píldora de los 5 días después’ o Acetato de Ulipristal, principio activo que actúa modificando la actividad de la hormona natural progesterona posponiendo la ovulación. Tiene un porcentaje de fallos del 2% y si la mujer está embarazada ya no funciona.

Virus del papiloma humano

PREGUNTA Se comenta mucho últimamente el tema del papiloma virus y la controversia que hay debido a que los niños no se vacunan y las niñas sí. ¿Por qué es esto así? ¿Por qué no se vacunan? ¿Los hombres pueden transmitir el papiloma virus aunque no tengan síntomas? ¿Se evita el contagio con el preservativo? Gracias.

RESPUESTA DEL EXPERTO El virus del papiloma humano (VPH) es la infección de transmisión sexual (ITS) más frecuente en las personas sexualmente activas; la pueden contraer y transmitir hombres y mujeres.

El hecho de vacunar de modo general a las chicas y no siempre a los chicos obedece al hecho de que el VPH está relacionado con el cáncer de cuello de útero; aunque también tiene relación con otros tipos de cánceres comunes a hombres y mujeres.

El VPH puede transmitirse a través de las relaciones eróticas genitales, orales, anales, juguetería sexual o con cualquier contacto piel a piel con una persona infectada presente o no síntomas; por ello acaba siendo de muy fácil transmisión.

Habitualmente es una infección sin síntomas y cuando aparecen de modo visible suele ser en forma de verrugas ano-genitales; en el caso de la mujer suele detectarse en las revisiones ginecológicas.

El uso del preservativo reduce las posibilidades de contraer el VPH aunque no lo evita al 100% por el hecho del contacto y roce piel con piel que van más allá del sistema genital.

No existe tratamiento específico para la infección por el VPH, aunque afortunadamente en el 80% de los casos, gracias al sistema inmunitario, desaparece sin consecuencias en un plazo de 18 meses. No obstante, sí podemos tratar sus síntomas y consecuencias.

La prevención pasa por generalizar el uso del preservativo masculino y femenino; y la solución efectiva es la vacunación, que debería extenderse a chicos y chicas a partir de los 10 años.

Nerviosa en las primeras caricias

PREGUNTA He tenido una educación sexual represiva por parte de mis padres. Me llamo María, tengo 22 años y he comenzado a salir con un chico a comienzos de año. Es mi primer novio, yo estoy muy ilusionada, pero no sé si en el tema sexual tengo que dar pasos.

En los primeros contactos me he puesto muy nerviosa y no he podido avanzar, y apenas eran caricias. Él se ha sentido algo decepcionado y le entiendo. No sé cómo hacer, necesito su ayuda. Gracias.

RESPUESTA DEL EXPERTO La educación sexual represiva o ‘silenciosa’ ha sido bastante generalizada en ciertos contextos familiares.

El nerviosismo al que aludes parece bastante razonable cuando conoces a una persona que te gusta. En esos momentos surge el deseo mutuo de estar piel a piel con tu pareja y a la vez la lógica inseguridad de responder al interés y expectativa de tu pareja.

Una estrategia para esos primeros pasos sería una íntima conversación con tu pareja para poder expresarle tus ilusiones, tus miedos y tus deseos; añade a la misma un cierto sentido del humor y déjate llevar por los mensajes que emita tu cuerpo.

En definitiva, comenta a tu pareja que necesitas un tiempo para que la complicidad amorosa y erótica vaya integrándose a modo de puzle con tu cuerpo.

Aumento de pecho

PREGUNTA Quiero hacerle una consulta respecto a mi pecho. Tengo poco, demasiado poco, y creo que me voy a operar, pero no sé cómo voy a estar después, tanto desde el punto de vista físico como psicológico respecto a mi contacto con los hombres.

He tenido muy pocas relaciones sexuales y lo atribuyo a eso, pero también dudo, no sé si será solo por eso o hay algo más. Tengo 24 años. Gracias. Mabel.

RESPUESTA DEL EXPERTO ‘La imagen que una persona se da delante del espejo no tiene nada que ver con la imagen que da a los demás’. Esta frase siempre ha sido un mantra en nuestros programas de Educación Sexual, o sea, de los Sexos.

La idea de trascender a mi cuerpo y entender nuestra singular belleza es un elemento básico en nuestra autoestima y autoconcepto.

El modelo y canon estético dominante en la sociedad occidental es inalcanzable y sostenido por una gran industria.

Hay diversos estudios que demuestran que tras una cirugía mamaria, por motivos exclusivamente estéticos, no siempre se resuelve el problema de autoestima y emergen nuevas dudas en relación a otras partes del cuerpo y nunca acabas de reconciliarte con el mismo.

Por otro lado, los estudios de investigación que hablan del gusto y preferencias de los hombres heterosexuales nos indican que el tamaño de los pechos no es el detalle corporal más valorado.

No obstante, si finalmente optas por la cirugía estética como herramienta para sentirte mejor conviene que la realices con profesionales de la medicina cualificados.