“Me veía muy bien en el CSD, pensaba que era para más tiempo”

Sobre la no elección de un perfil deportivo para sucederla, admitió que “hay gestores estupendos en el mundo del deporte”, pero reiteró que era “importante asegurar la continuidad del proyecto”. “Los deportistas no van a notar los cambios en las grandes líneas. El proyecto de la Ley del Deporte está terminado y ahora está ya en el Ministerio, y va a seguir una tramitación que hasta donde yo sé va a ser rápida”, puntualizó.

“El resto del trabajo está hecho. Yo no pienso en la política en términos individuales sino que es un proyecto colectivo y la persona que me suceda continuará con las mismas políticas y con las cosas que queden pendientes, pero en caso de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos no son muchas, honestamente”, zanjó Lozano.

You May Also Like