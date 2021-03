“Me vas a matar por subir esto pero…”

Contra todas las críticas, bromas, memes y comentarios, el amor. El que se profesan Kiko Matamoros y Marta López Álamo, quienes no desaprovechan ningún momento para recordarse mutuamente el afecto y cariño que se tienen, máxime cuando acaban de cumplir dos años como pareja.

El primero que no pudo resistirse a la tentación de propugnar a los cuatro vientos su felicidad fue el exrepresentante de artistas de 64 años, quien en directo y desde el programa Domingo Deluxe se ha emocionado al contarle a sus compañeros que cuando llegase a casa celebraría con una velada romántica el segundo aniversario con la mujer que ama.

“Quiero enviarle un mensaje a Marta, mi novia, hoy cumplimos dos años de relación. Quiero decirle que muchas gracias”, afirmó el colaborador de Telecinco en unas palabras que no han tardado demasiado en ser contestadas por la susodicha Marta.

La modelo e influencer granadina, que este pasado mes de febrero cumplía 24 años, ha utilizado sus redes sociales (en concreto, una story de Instagram, donde tiene casi un cuarto de millón de seguidores) para dedicarle una tierna y sincera publicación sobre qué ha significado para ella estar con Matamoros.

“Me va a matar por subir esto pero nos representa las 24 horas”, comienza el pequeño vídeo de Marta encima de Kiko dándose besos y arrumacos mientras suena el famoso tema I love you de Frank Sinatra. “Te quiero. Me encantas y no me creo que ya lleve 2 años contigo”, continúa.

A continuación, la andaluza (que también subió algún story recordando que este domingo era el día de su comunidad autónoma) quiso agradecer, siendo honesta, todo lo que ha aprendido a su lado: “Gracias por lo que me has dado y lo que me das. Gracias por hacerme reír, por enseñarme cosas nuevas y por dejar que yo te las enseñe, por complementarme, por haberte abierto a mí, por dejarme conocerte, por aconsejarme y por ayudarme”.

“Feliz aniversario, mi amor, por muchos muchos muchos años más”, finaliza junto a un gran corazón blanco y mostrando una enorme complicidad. La diferencia de edad (40 años) no está siendo impedimento para que estén la mar de felices, y las pruebas son no solo que se estén mudando juntos (el cual están decorando paso a paso), sino que tienen la intención de casarse este mismo año así como el tertuliano ha comentado en alguna ocasión que le encantaría volver a ser padre con Marta.