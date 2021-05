La situación de la tutela de Britney Spears sigue en el aire, pero mientras tanto sus seres allegados hablan y opinan de lo que está viviendo. La última en hacerlo ha sido Paris Hilton en unas declaraciones para el medio Entertainment Tonight.

La heredera y Spears estuvieron muy unidas a principios de los 2000, saliendo por las noches en Los Ángeles. Sin embargo, Paris ha afirmado que durante este tiempo ambas han seguido manteniendo el contacto. “Es una persona muy dulce y con los pies en la tierra, una mujer increíble. Me siento muy orgullosa de ella”, dijo Hilton al portal online.

También ha asegurado que le parece muy bien la relación que Britney manteiene con Sam Asghari, al que pide que cuide a la artista. “Me parece que hacen muy buena pareja“, concluyó.

Fue especialmente este verano cuando las dos celebrities se mantuvieron más cercanas la una con la otra. “Sí, la vi este verano. Hemos cenado, la vi en Malibú”, cuenta Paris y añade: “La quiero mucho”.

A pesar de su buena relación, Hilton también confiesa que no ha hablado con Britney de su tutela, pues no le gusta hacer sentir incómoda a la gente y prefiere que la conversación se desarrolle en términos más positivos.

“Ella es tan dulce e inocente y una chica tan agradable. Solo hablamos de cosas felices. Música, moda, cosas divertidas. Nunca me gusta mencionar cosas negativas y hacer que la gente se sienta incómoda, así que nunca hablé de eso con ella“, ha explicado.

Sobre la situación de la tutela Paris sí ha opinado y se siente, en parte, identificada con la cantante: “Siento que si eres un adulto deberías poder vivir tu vida y no ser controlado. Creo que tal vez se deba a que me han controlado tanto que puedo entender cómo se siente y no puedo imaginarme en este momento si eso todavía me estuviera sucediendo. Después de trabajar toda su vida y trabajar tan duro, ella es un icono y siento que no tiene control alguno sobre su vida y no creo que eso sea justo”.