‘Me siento mejor’ confesó el director de la UAF David Saied, en su lucha contra la enfermedad

“Me siento mejor”, fue lo último que escribió en su cuenta de Twitter David Saied actual director de la Unidad de Análisis Financiera (UAF), quien en los últimos días lucha contra la enfermedad.

“En las últimas horas siento que ya he derrotado a esta enfermedad, por segunda vez, pero hay que esperar. Me siento mucho mejor y sé que voy a salir bien, y mi esposa también”, explicó.

El funcionario contó ayer “a mi me dio como un resfriado común largo. Todavía estoy débil y estuve muy mal 2 días con mucha tos. Nunca tuve fiebre pero puede ser por el acetaminofén. Todavía tengo algo de tos y esta mañana amanecí débil. Vamos a ver porque me siento bien. Necesito 24 a 48 horas buenas y ya”.

“No quiero cantar victoria antes de tiempo, puede venir recaída o reinfección, porque el 2 de marzo me sentí bien y luego tuve recaída; pero yo no sabía que tenía, pensaba que era un simple trancazo”, respondió a sus seguidores quienes en su mayoría le desean pronta mejoría.

El economista también aclaró “si todo sigue así pido prueba en 2 días a ver si salgo negativo”.

De la misma manera, no dudó en felicitar al presidente de la República Laurentino Cortizo por restringir el ingreso de personas no nacionales y no residentes al país, una media que según Saied es fuerte pero 100 % necesaria.

Acto seguido escribió “después veremos medidas para sacar a la economía pero para eso hay que sobrevivir “felicitaciones por su valentía y coraje”.

