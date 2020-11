‘Me siento bien’, declaró Arroyo tras acto de racismo

La Prensa tuvo acceso a la trascripción de lo que comentaba Scharf junto al relator del partido Jonatan Cohen Scharf: “Que dé pase al centro. Ahora lo deportaría” … Cohen: Se ríe. Scharf: “Ahora, ahora lo subo al avión”. Chohe: ¿Dónde está la policía de migración? Scharf: “Dale al centro… todo está abierto ahí a la izquierda. ¿El patea de un ángulo así al arco? . Cohen: “Abdiel recibe un regalo así de Borich y no lo aprovecha”. Scharf: “Yo te digo, mándalo a su casa. Está perdiendo su tiempo… ¿Cómo está parado ahí un jugador sin marca y no le da el pase al centro? Egoísta. Solo él quiere hacer el gol”. Cohen: “Aunque vino de Panamá”. Scharf: ¿Panamá? Que vaya a comer bananas… Cohen “”No….no” Scharf: “Vino de Panamá y qué si vino de Panamá”.

You May Also Like