“Me sentía un poco como un idiota respetando las reglas”

Fernando Alonso volvió a hablar este lunes sobre el respeto a las reglas en carrera, dejando un recado a aquellos que no lo hacen: “Siempre he sido un piloto limpio y lo seguiré siendo durante toda mi carrera. Además, creo que soy de los pocos que no tiene puntos en la licencia, para ser sincero“, explicó el asturiano.

Alonso asegura que ha tratado de hablar de este tipo de incidentes con el director de carrera, Michael Massi, especialmente después del episodio con Vettel en el Red Bull Ring a principios de junio, que le costó al asturiano la entrada en la Q3.

“A lo que me refería ayer es que me sentía un poco como un idiota, lo dije en Austria, al respetar las regla. Intentamos hablar con el director de carrera de decir siempre o de culpar las cosas que otra gente hace sin mucho éxito o respuestas y eso es extraño, así que no quiero estar culpando ni llorando en cada carrera por algo que hacen los demás”, sentenció.

Es por eso que Alonso, algo quemado con la situación, cree que quizá lo mejor es hacer lo mismo que los demás: “La estrategia en las primeras carreras no tenía ninguna solución o no nos dio ninguna solución, así que entendimos que la solución es hacer lo que están haciendo los demás. Eso es lo único que podemos hacer”.

“Desearíamos no tener que hacer eso porque aparentemente algunas cosas están permitidas en la Fórmula 1 de hoy en día y las copiamos y no nos sentimos fuera del deporte. No es el lado oscuro, es jugar con las mismas reglas que el resto”, añadió.