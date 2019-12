El Betis ha recibido un regalo de Navidad por el que sus aficionados llevaban esperando mucho tiempo: la renovación de su capitán Joaquín.

A sus 38 años, el gaditano se siente con fuerzas para continuar una temporada más defendiendo los colores de su Betis, aunque la manera de anunciarlo ha sido con susto. El vídeo que ha grabado Joaquín comienza como una carta de despedida, en la que amaga con anunciar que cuelga las botas para luego arrepetirse. Todo ello montado en un helicóptero que acaba aterrizando en el Benito Villamarín.

No falta el humor, como el momento en el que coge una foto de Albacete y rememora el incidente de la cesión allí por parte de Manuel Ruiz de Lopera. Pero al final, más allá de los guiños, el tono general del vídeo es de una emotividad que hará saltar las lágrimas a los aficionados del Betis.

Este es el texto íntegro:

“Ha llegado el momento de decir adiós. De poner fin a 19 años en la élite. Con 38 años y 822 partidos, el cuerpo me pide parar. Se me vienen a la cabeza tantos momentos… Alegrías, días menos bonitos… Muchos recuerdos. El Betis. Mi Betis. Ha sido mi vida.

Cada vez que me ponía la camiseta verdiblanca, me ocurría. Era como volar siempre muy alto. Como estar en una nube. Porque hay sentimientos que no se explican con palabras. Ni siquiera con resultados o títulos. Y defender este escudo es algo incomparable. La hora del adiós.

¿O quizá debería pensármelo mejor? Voy a hacer cuentas: he jugado 156 partidos en los últimos cuatro años. 21 goles. 23 asistencias. ¡Si hasta he marcado dos ‘hat tricks’! Vamos, que me queda cuerda para rato. Debería seguir disfrutando y haciendo feliz a los béticos. Ahí está. Mi casa. Mi familia. Mi Betis. Aquí aterricé hace 23 años. Y aquí, béticos, voy a seguir un año más“.