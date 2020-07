“Me puse a buscar habitación para vivir con mis responsabilidades, pero llevo un día y no paro de llorar”

Ya puedes leer aquí la nueva entrega del consultorio de Psicología con el que 20minutos pretende ayudar a resolver las dudas y dificultades que puedan tener los lectores (con los amigos, la pareja, la familia, en el trabajo…).

Para plantear tu problema escribe un correo electrónico a consultoriopsicologia@20minutos.es. Aquí tienes las respuestas que ha dado a las cuestiones de esta semana nuestra experta, Mª Jesús Álava Reyes.

Sentimientos negativos tras independizarse

PREGUNTA Hola; viví un año con mi padre, pero a causa de problemas familiares me fui de casa y comencé a vivir con mi novio al principio del confinamiento. Mi intención era buscar una habitación para empezar mi vida antes de vivir con mi pareja, pero las circunstancias me llevaron a ello. Estamos bien, con nuestras cosas, pero todo va bien. Me puse a buscar habitación para saber lo que es vivir con mis responsabilidades y hacer las cosas bien, pero llevo un día en la habitación y no paro de llorar; estoy triste, no me siento a gusto y le echo de menos. ¿Es normal sentirse tan mal tras independizarse? ¿Qué puedo hacer para no sentirme tan mal?

RESPUESTA DE LA EXPERTA El cambio ha sido muy brusco, y además es un cambio en el que después de varios meses conviviendo las 24 horas del día con tu novio, la realidad de una habitación en la que estás sola, por primera vez en tu vida, se hace muy dura.

No obstante, anímate, tu idea de independizarte y vivir de acuerdo a tus responsabilidades es buena; de hecho, forzar las cosas y volver a vivir con tu novio podría ser una forma de terminar mal con vuestra relación.

Necesitáis tiempo, espacio, vivir por separado, no forzar la convivencia, que tú te termines encontrando bien contigo misma…; en definitiva, el llanto de hoy terminará pasando en cuanto te adaptes a la nueva situación. Te podrá ayudar en este proceso la lectura de algún libro, como Lo mejor de tu vida eres tú; en él detallo cómo encontrarte bien, a pesar de las circunstancias.

Problemas después de la cuarentena

PREGUNTA Hola. Llevo más de un año con mi pololo (novio) y todo bien hasta esta cuarentena… Le veo poco y cuando le veo me siento mal, mi mente ha estado mal estos días y he llegado a pensar que ya no le quiero, pero una parte de mí sabe que no hay otra persona aparte de él con la que quiera estar. Esto me tiene super agobiada; a veces siento que no le extraño, pero quiero intentarlo de nuevo con él y volver a sentir lo que sentía antes.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Estabas bien con él hasta la cuarentena; esa cuarentena que nos cambió la vida a todos y que ha hecho estragos en las relaciones. Probablemente, lo que estás viviendo es una situación de crisis, donde te cuestionas todo lo que es tu vida y, por supuesto, también si quieres o no lo suficiente a esa persona tan especial para ti.

No tomes ninguna decisión sobre vuestro futuro en este contexto. Es una situación lo suficientemente importante como para que actúes con mucha objetividad y con un buen control emocional.

Es crucial que trabajes en tu recuperación emocional, para que puedas volver a ser tú y vivir la relación con la profundidad que el tema merece.

En el libro Amar sin sufrir verás que detallo situaciones muy similares a las que tú estás viviendo, situaciones llenas de dudas y sufrimiento, pero que tienen una explicación y que, haciendo bien las cosas, seguro que consigues adoptar la mejor decisión.

La relación es diferente

PREGUNTA El hecho de pasar encerrados me está desesperando un poco, porque no puedo ver a las personas que amo, especialmente a mi pareja. Tenemos más o menos cuatro meses de relación, justamente lo que llevamos encerrados, y al inicio todo estaba bien, hacíamos llamadas o videollamadas, hablábamos bastante, recordábamos los momentos que habíamos pasado antes de quedar encerrados… pero ahora es algo diferente, casi no hablamos porque él tiene cosas que hacer o porque sufre crisis existenciales… o qué sé yo por qué.

A veces quiere aislarse del mundo; es algo distraído y por eso he intentado comprenderle cuando no me responde y así darle su espacio, pero a veces pierdo la cordura y me siento mal, realmente pienso que no me quiere, que no quiere hablarme, y empiezo a cuestionarme qué he hecho mal y a intentar comprender por qué se comporta así, pero es difícil que él se abra a contarme sus problemas. Entonces el asunto se vuelve complicado; ya le he dicho cómo me siento al respecto, que me molesta que desaparezca, pero no veo ninguna reacción en él, y no sé si es porque no quiere o porque se le resulta difícil hacerlo.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Como bien dices, es posible que él se encuentre en medio de una crisis que le causa mucha desorientación. En ese punto, tu insistencia no va a resultar positiva, pero, por otra parte, es lógico que tú vivas mal esta situación.

Por lo que cuentas, a él le vendría muy bien asistencia psicológica para ayudarle a centrarse, a encontrarse consigo mismo, a reconciliarse con todo y a aclarar sus auténticos sentimientos hacia ti. Se lo puedes decir, aunque es posible que se niegue a pedir ayuda profesional.

Desde luego, es una persona compleja, y la relación no va a ser fácil, al menos en la actual situación en que él está.

Pero te preguntarás qué puedes hacer por tu parte: la buena noticia es que puedes hacer mucho; puedes profundizar en los secretos de la comunicación y las relaciones humanas, en las razones que llevan a determinadas personas a tener esos comportamientos y en cómo puedes responder y reaccionar para sentirte bien contigo misma y, en la medida de lo posible, poder ayudarle a él a clarificar su vida y sus sentimientos.

En el libro Emociones que hieren detallo cómo poder actuar en estos casos y cómo conseguir hacerlo bien sin desesperarte.

Sentirse sola

PREGUNTA Últimamente he tenido disputas con amigos cercanos y con un chico que me gusta mucho. Mis amigos parecen no tener tiempo para mantener una conversación larga y profunda conmigo, y con el chico que me gusta tampoco puedo hablar nunca. Siempre me dice que no tiene tiempo porque se la pasa todo el día trabajando. Tiene 23 años de edad y ha tenido que hacerse cargo de las compañías de su padre. Eso parece estarlo afectando mucho, ya que no puede dedicarse ni siquiera a su carrera en la universidad.

Cuando tiré la toalla con mis amigos, porque parecían no entender lo sola que me siento, porque ellos parecen perfectos y parece que los pequeños problemas que tengo son insignificantes para ellos, al menos esperé encontrar algo de apoyo en ese chico, que es casi como mi novio; sin embargo, no puedo evitar pensar que no quiere verme o no quiere hablar conmigo. Al final creo que terminé agotándolo con mis serias conversaciones con él en las que le repetía que no me sentía cómoda con lo mucho que yo estaba dando a la relación y lo poco que estaba recibiendo.

Cuando mis amigos aún me escuchaban, me decían que ese chico no estaba interesado en mí en absoluto, pero cuando yo salía con él, veía como recibía hasta 10 llamadas de amigos y socios que lo requerían, por eso siempre les dije a mis amigos que lo que él me decía sobre su falta de tiempo era cierto y no eran excusas. Sé que una relación sana se basa en dar y recibir; sin embargo, entiendo que él no está en posición de dar e intento aguantarlo, pero siempre me siento sola y vuelvo a caer en la tentación de hablarlo con él, y por eso temo que termine convirtiéndome en otro más de sus problemas.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Es muy importante que tu bienestar no dependa del tiempo que ahora mismo este chico te puede prestar. Es una persona importante en tu vida, pero él está atravesando una etapa difícil y si tú terminas siendo una carga, más que un estímulo, la relación no durará mucho, pues tu insatisfacción irá en aumento.

Es crucial que te centres en encontrarte a ti misma, en no ser tan dependiente de la opinión de los demás, en no necesitar tanto la atención de esas personas, porque eres capaz de encontrar tu equilibrio emocional.

No te confundas, no es el tiempo de los demás lo que necesitas, lo más importante ahora es tu propio equilibrio y bienestar y eso, básicamente, depende de ti.

En libros como La inutilidad del sufrimiento y Lo mejor de tu vida eres tú, verás cómo conseguirlo. Recuerda, no exijas lo que sólo tú te puedes dar. Cuando trabajes en ti, terminarás viendo lo que le pides a la relación y lo que estás dispuesta a ofrecer.

Problemas con los padres por el confinamiento

PREGUNTA Hola, vivo con mis padres (con una diferencia de edad de más del doble) y mi relación con ellos ha empeorado significativamente a causa de la cuarentena; incluso he decidido realizar una especie de cuarentena en mi habitación y de este modo evitar interactuar con ellos, puesto que cada vez que les corrijo una conducta de riesgo (con respecto a la salud de cada uno, y con el otro), es como si hablara con una pared y todo termina en peleas, por lo que prefiero no perder mi tiempo y velar por mi salud mental.

Sin embargo, ya no solo me molesta este tipo de conductas, también me irrita, por ejemplo, que me mientan cuando se pierde algo o hasta la forma en que hablan por teléfono, lo que me hace sentir cada vez más incómoda en su presencia, y evito compartir espacios, mirarles y hablarles.

Yo les amo y me preocupo por ellos, pero cada día siento que me vuelvo más apática y antipática. Incluso, cuando me hablan, necesitan mi ayuda o hasta cuando tratan de tener una actitud cariñosa conmigo, me molesta bastante y solo quiero que me dejen sola. ¿Será efecto de la edad, de la cuarentena o será que realmente ya no los quiero? ¿Debo tratar de ser agradable con ellos aunque no me apetezca o mejor no forzar nada? ¿Usted cree que esto pasará? Gracias.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Estás muy centrada en las conductas de tus padres, y lo haces además con una actitud muy crítica. Ese camino sólo puede llevarte a estar en una tensión y una insatisfacción permanente.

Ellos son como son, y no tienes que pensar que estás en posesión de la verdad y que deben hacer lo que tú quieras. La convivencia es respeto, no un examen permanente de lo que hacen los demás.

Si te centraras en encontrarte bien contigo misma, seguro que bajarías un poco el listón de tus exigencias y adoptarías una actitud que favoreciera más la relación entre vosotros. Repito, intenta encontrarte bien contigo y sólo cuando lo consigas serás una persona más objetiva en tu relación con los demás.

No te plantees ahora si los has dejado de querer –seguro que no es así–; pon el foco en lo importante: no agredas, baja el listón de tus exigencias y céntrate en encontrar tu equilibrio emocional. En libros como Las 3 claves de la felicidad encontrarás muchas explicaciones a lo que te pasa y también verás la mejor forma de solucionarlo.