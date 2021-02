¿Me puedo vacunar contra la Covid si me quiero quedar embarazada?

La campaña de vacunación contra el coronavirus está avanzando en todo el mundo y tras las personas de riesgo y de mayor edad, empieza a acercarse el momento en el que toque vacunar a personas jóvenes y sanas.

Aún hay muchas dudas al respecto y muchos mitos por desmontar. Uno de ellos es cómo afecta, si es que lo hace, las vacunas a la fertilidad. El diario The Sun ha recabado la opinión de expertos para saber si una mujer que desea quedarse embarazada puede vacunarse con seguridad.

La doctora Sarah Jarvis directora clínica de la web Patientaccess.com, dijo que no existen evidencias científicas que muestren que las vacunas contra la Covid no son seguras para las mujeres que desean tener un bebé, no solo a corto plazo, sino a la larga.

“Ha habido muchos mitos que circulan en las redes sociales sobre la vacuna Covid-19 y los riesgos para las mujeres que planean quedar embarazadas”, dice la doctora Jarvis. “Pero son solo eso: mitos. Durante décadas han circulado historias de miedo falsas sobre las vacunas y la fertilidad”, añade.

Esta facultativa sí que explica que las pruebas de las vacunas no se han llevado a cabo en mujeres embarazadas por motivos de seguridad. “Eso significa que no tenemos pruebas específicas de seguridad de los primeros ensayos, pero algunos han interpretado que esto significa que no son seguras, que no es lo mismo en absoluto”, dice Jarvis.

“Y ciertamente no significa que haya ningún problema para las mujeres que no están embarazadas pero planean estarlo. De hecho, muchas vacunas no solo son seguras para las mujeres embarazadas, sino que también se recomiendan activamente para ellas; la vacuna contra la gripe y la tos ferina son dos ejemplos”, agregó Jarvis.

“Dados los mayores riesgos de complicaciones de la Covid-19 al final del embarazo en algunas mujeres, se está animando a los médicos a que sus pacientes embarazadas evalúen los riesgos y beneficios de la vacunación durante el embarazo. Mientras tanto, se planean ensayos durante el embarazo que deberían dejar de lado estas preocupaciones para siempre”, explica esta doctora.

El doctor Andrew Preston, del Departamento de Biología y Bioquímica de la Universidad de Bath, también dice que “no hay forma posible” de que una vacuna pueda interferir con el sistema reproductivo: “Sabemos que no hay nada en él que lo relacione remotamente con daños en el sistema reproductivo”, señaló.

Por su parte, el doctor Edward Morris, presidente del Real Colegio de Obstetras y Ginecólogos del Reino Unido, está de acuerdo con sus colegas. Dice que no existe “ningún mecanismo biológicamente plausible por el cual las vacunas actuales causarían algún impacto en la fertilidad”, y agrega que no hay ningún dato que respalde la afirmación.