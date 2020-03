¿Me puede cobrar la guardería mientras dure la suspensión de las clases por el coronavirus? “No debería”

Madrid, Vitoria y La Rioja fueron las primeras en suspender las clases a principios de marzo en los centros educativos de todos los niveles para frenar la expansión del coronavirus. Poco después la medida se generalizó a todo el país. Aunque en un principio los días sin clases presenciales serían 15, pronto se amplió a un mes. Estos últimos días de marzo son muchas las familias con niños de 0 a 3 años que se preguntan si tienen que pagar o no la cuota de la guardería del mes de abril, dada la incertidumbre del momento insólito que atraviesa el mundo.

Según explica el vicepresidente de la asociación de consumidores Facua, Rubén Sánchez, a 20minutos, “no hay que aplicar ninguna cuota en abril” dado que las escuelas infantiles no pueden ofrecer los servicios para los que fueron contratadas por las familias. Según ha estudiado la entidad, los centros de 0 a 3 años no deberían cobrar “nada si (la suspensión de las clases) dura el mes (de abril) completo” y además se debería “aplicar la bonificación proporcional a los días de marzo que no ha habido prestación del servicio“.

Desde Facua aseguran que han recibido muchas consultas al respecto pero que la gran mayoría de las escuelas han decidido suspender la cuota a las familias hasta que se reanuden las clases. Sin embargo, reconocen que hay “excepciones” de guarderías que sí intentan continuar con el cobro de la mensualidad -o parte de ella- a las familias, aludiendo la oferta de “servicios alternativos y vía telemática”.

En estos casos, continúa Sánchez, los padres y madres “tienen derecho a decidir” si pagar o no la cuota que se les sigue exigiendo por parte de las escuelas, pues “no es el servicio per se de las guarderías, el cual no se puede ofrecer por la coyuntura actual”. Apunta también que renunciar a estos servicios alternativos, tipo envío de recursos educativos, no implicar perder el derecho a la plaza.

“Hay centros que están planteando enviar material y eso ya se entiende como mantenimiento del servicio pero los padres consideran que no es el servicio en sí para el que contrataron a la guardería. Las familias tienen derecho a valorar si les merece la pena, no están obligadas a pagar nada”, abunda el experto.

“Comprendemos y lamentamos que las escuelas infantiles van a atravesar momentos complicados, igual que muchos otros sectores, pero los consumidores no deben sufragar esta crisis. Tendrán que plantearse otras medidas como pedir ayudas públicas o realizar ERTEs“, expone el vicepresidente de Facua.

Suspensión de las becas

El consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, también se ha pronunciado esta semana al respecto. En una entrevista en Onda Cero este martes, afirmó que “es una cuestión de la guardería, que es privada, pero en principio si no prestan el servicio, no deberían cobrar por ello“.

La Administración que dirige Isabel Díaz Ayusoha suspendido “temporalmente” y hasta que termine la cancelación de las clases las becas guardería. Desde la Consejería explican que “las ayudas se otorgan en función de la justificación del uso de un servicio, por lo que si no existe ese servicio, la Administración no puede justificar el otorgar esa ayuda”. Ossorio añade que “incumpliría la ley de subvenciones al dar una beca cuyo uno de los requisitos es que los pequeños estén en clase”.