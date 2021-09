“Me pone muy triste, no encuentro palabras”

Lionel Scaloni, el entrenador de la Selección Argentina, dijo estar “muy triste” luego de la polémica suspensión del clásico contra Brasil por las Eliminatorias Sudamericanas

“Me pone muy triste. Yo no busco ningún culpable. No era el momento para hacerlo… Tenía que ser una fiesta para todos con los mejores del mundo y termina en esto. No encuentro palabras“, aseguró Scaloni en diálogo con TyC Sports.

“Como entrenador tengo que defender a mis jugadores. Si entra gente diciendo que se los quieren llevar o deportar teníamos que hacer algo“, explicó el entrenador sobre la decisión de abandonar la cancha. “El delegado de CONMEBOL me dijo que nos vayamos al vestuario“, agregó.

Lionel Scaloni y Lionel Messi abandonan la cancha tras la suspensión. EFE



A los pocos minutos del duelo en San Pablo, autoridades sanitarias locales irrumpieron en el campo por una supuesta irregularidad en la llegada al país de 4 jugadores albicelestes, lo que derivó en la interrupción del juego.

“Somos los damnificados porque queríamos jugar el partido“, concluyó el DT.