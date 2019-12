“Me pidieron un mail con mis resultados”

Nani Roma es leyenda del deporte de motor, y en concreto del rally Dakar, por haber sido uno de los únicos tres de la historia que han ganado el raid más duro del mundo en coches y motos. Huelga decir que es el único español que lo ha logrado.

Nani Roma Ganador del Dakar 2004 (motos) y 2014 (coches)

En la edición de 2019 del Dakar acabó segundo, después de ser como cada año un firme candidato a victoria. En el próximo que arranca el 5 de enero lo tendrá más difícil, al afrontar la cita en Arabia con el nuevo Borgward, pero para todos los del mundillo es uno de los grandes de esta prueba y de la disciplina de los raids en general. Además del Dakar, ha estado enrolado en el Mundial de Cross-Country y ha disputado varias pruebas, por lo que nadie duda de su condición de deportista de élite. Nadie, excepto el mismísimo Consejo Superior de Deportes.

Roma ha contado en una entrevista en Marca un surrealista suceso con el máximo organismo gubernamental del deporte español.

“Hace unos meses el CSD me mandó un mail pidiéndome resultados del año pasado, algo que me extrañó porque yo no tengo ninguna beca suya. Fuimos segundos del Dakar, ganamos dos carreras del mundial… Bueno, pues les pasé esto”, relata. Hasta aquí, todo relativamente normal (los resultados de Nani Roma se pueden consultar con una simple búsqueda en google), ya que es el protocolo de actuación con casi todos los deportistas. Fue la respuesta del Consejo la que descolocó al piloto catalán.

“Hace unos días me llegó un mail diciendo que por la información aportada yo ya no era más un deportista de élite. Pensé, ‘estos ya me quieren jubilar'”, señala el dos veces ganador del Dakar, que se lo toma con filosofía: “Una anécdota más para el zurrón”.