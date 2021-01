Me pica debajo del pecho: ¿pueden ser hongos?

Con todo, es recomendable utilizar prendas adecuadas , sujetadores que permitan la transpiración y que no aprieten demasiado debajo del pecho. De esta manera, se evitará que la piel se vuelva sensible y que el calor y la humedad provoquen una infección en la piel. Todas estas medidas ayudarán.

Afortunadamente, es posible prevenir el picor debajo del pecho gracias a algunas medidas que deben tomarse cuanto antes . Si en algún momento ya has sufrido hongos en la piel, conviene que no esperes a que aparezcan los síntomas expuestos más arriba, pues son muy molestos y pueden tardar en desaparecer.

Comienza con un picor insoportable debajo del pecho y no puedes evitar rascarte. Al poco tiempo la piel se vuelve muy sensible y en unos días pueden aparecer ronchas, escamas y una irritación que parece que solo evoluciona a peor . ¿Puede ser esto un indicativo de que se tienen hongos en la piel?

