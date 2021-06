“Me parece inaudito que no lo comunicara a la organización”

La retirada de Naomi Osaka de Roland Garros y del tenis en general de manera temporal ha reabierto el debate de la salud mental y la presión que sufren los grandes deportistas de élite. La exnúmero 1 ha recibido el apoyo prácticamente unánime del mundo del deporte, tanto de la raqueta como en general, pero algunas voces han mostrado sus dudas.





Dos de ellas con el mismo apellido, y no es uno cualquiera: Nadal. Tanto Rafa como Toni han mostrado sus críticas hacia la actitud de Osaka, sin restarle un ápice de importancia a sus problemas, pero sí señalando que no ha tomado las medidas necesarias para evitar llegar a este punto.

En su columna en ‘El País’, Toni Nadal asegura que “Osaka comete un error de cálculo”. “Me parece inaudito que, si estaba afectada por tales males, no lo comunicara a la organización del torneo nada más firmar su llegada, mediante un parte médico. Estoy seguro de que hubiera encontrado la comprensión necesaria y, probablemente también, una solución para aliviar de manera puntual su particular problema emocional”, explica el exentrenador y tío de Rafa.

Tras comparar su situación con la del argentino Guillermo Coria, Toni Nadal acaba concluyendo que “ningún deportista de élite debería exigir un trato especial ni menospreciar el esfuerzo de todos los implicados en la organización de un torneo de este calibre” “No entender que ellos se sustentan no solo por sus magistrales actuaciones, sino también porque hay una gran industria promotora y una enorme labor de difusión por parte de los periodistas, es un error de cálculo”, explica.





Nadal y la importancia de la prensa

El propio Rafa Nadal también dio un espaldarazo a la prensa, a quien se ha atacado duramente tras la crisis de Osaka. El domingo, antes de comenzar su participación en Roland Garros, el trece veces campeón en París recordó que sin la presencia mediática, no serían ídolos mundiales.

“Respeto su decisión. No sé. Quiero decir, nosotros como deportistas tenemos que estar preparados para aceptar las preguntas y tratar de dar una respuesta, ¿no? La entiendo, pero por otro lado, sin la prensa, sin las personas que normalmente viajan, que están escribiendo las noticias y los logros que estamos teniendo alrededor del mundo, probablemente no seríamos los deportistas que somos hoy. No tendríamos el reconocimiento que tenemos en todo el mundo, y no seremos tan populares, ¿no?”, afirmó el manacorense.