Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio están viviendo un año de ensueño. Con el nacimiento de su hija Gala y su próxima mudanza a Valencia tras haber finalizado ya con la construcción de su nueva casa, la pareja deja claro que su relación está más que afincada.

Es por ello que a los seguidores de la que fuera tronista en Mujeres y hombres y viceversa les surja la duda de si hay posibilidades de una boda a la vista. La influencer ha querido responder a esta pregunta a través de sus redes sociales.

“No es algo que me haga una tremenda ilusión, me gustan las bodas, pero vistas desde fuera. Solo imaginarme organizando la mía, me da mucha ansiedad“, se sincera la influencer en una historia de Instagram.

Violeta Mangriñán habla del compromiso con Fabio Colloricchio. VIOLETA / INSTAGRAM

La valenciana prosigue comentando que el compromiso no entra en su lista de deseos, pero asegura que, si es con Fabio, no le importaría casarse. “Eso sí, me lo tiene que pedir él e hincando rodilla, pero bien de bien” concluye con su declaración.

A esta respuesta se hila otra que también tiene que ver con su relación. En esta pregunta, la duda es acerca de qué pasaría si su amor con el argentino se termina.

Violeta Mangriñán responde acerca de una posible ruptura con Fabio. VIOLETA / INSTAGRAM

“La verdad es que no tengo miedo, si algún día se tiene que acabar, pues se acabará. Espero que ese momento tarde mucho en llegar (si es que llega)”, asegura Mangriñán, añadiendo que si pasase, espera que termine “de la mejor manera posible” puesto que el deseo de ambos es el bienestar de la pequeña.