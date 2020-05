“Me jubilo y no sé si subastar el bombo para poder comer”

“Me he gastado todo mi dinero en el fútbol y por el fútbol, pero estoy muy orgulloso de todo” , recordó Manolo, quien por encima de todos sus viajes recordó su odisea para ver levantar a Iker Casillas el título de 2010. “En México 86 todos los españoles lo pasamos muy bien, pero lo de Sudáfrica fue superior, porque me puse enfermo, volví a España y luego regresé para las semifinales y la final.

Las cuentas no le salen. “Gano cuatrocientos euros y pico, que es lo que pago de hipoteca, más los gastos del piso. Con la jubilación ingresaré ochocientos. No sé qué vamos a hacer, pero tengo que comer y no sé si subastar el bombo “, indicó el seguidor más conocido del fútbol español, que quiso agradecer a la propietaria del local que le haya perdonado los meses de alquiler.

