Pau Gasol está viviendo, según sus propias palabras, una auténtica pesadilla. El ala-pívot español le ha dedicado una emotiva carta a Kobe Bryant, quien fue uno de sus mejores amigos en la NBA y con el que ganó sus dos anillos de campeón.

“Aún me cuesta creerlo. Parece una pesadilla de la que no puedo despertarme, pero esta pesadilla sigue. Haré todo lo que pueda para mantener tu legado y que tus lecciones sigan presentes en todo lo que hago. ‘Lo más importante es intentarlo e inspirar a la gente para que sea el mejor en lo que haga’, Kobe Bryant. Estaré con el corazón roto mucho tiempo, pero siempre estaré agradecido por haber compartido tanto juntos. Me inspiraste y me empujaste a dar mi mejor versión cada día. Como hiciste con tantos otros“.

Gasol y Bryant compartieron una amistad que se trasladó a la cancha en cada partido. La compenetración de ambos hizo que tuvieran no sólo éxitos deportivos, sino también fueron ejemplo de compañerismo en los momentos más duros. Tanto en los éxitos como en las derrotas, Pau y Kobe se convirtieron en un dúo a imitar por los más pequeños.

La pérdida del estadounidense ha dejado roto a un Gasol que sigue preparándose para su retirada definitiva, mientras se hace entrenador con Portland Trail Blazers.