“Me he sentido juzgada por no dar el pecho a Roma”

La influencer Laura Escanes ha elevado la voz para reivindicar que dar el biberón para alimentar a un bebé es una opción tan válida como la lactancia materna. La joven madre ha revelado en un emotivo mensaje junto a una imagen suya dando de comer a Roma que se ha sentido juzgada por escoger esta alternativa.

“Tengo que confesar que cuando hice esta sesión de fotos con Roma y Victoria Peñafiel me hizo estas fotos dando el biberón pensé: “pero no es dando el pecho como tantas y tantas fotos he visto en Instagram” y me sentí mal. Me he sentido juzgada por no dar el pecho y darle biberón“, ha escrito.

Sin embargo, ha explicado que “después de leer tantas historias llenas de miedos e inseguridades” se dio cuenta de que lo importante es la felicidad, y cree que tanto ella como su pequeña son felices. “Me pregunté si era feliz. Y sí lo era. Sí lo soy. Y la miro a ella, y sé que es feliz. Las dos lo somos y eso es lo que importa“, ha asegurado.

Ha confesado también que ver en la misma red social fotografías de otras madres dando el biberón a sus pequeños le dio fuerza para compartir la imagen “que también es especial para mí. También es nuestro momento. También creamos vínculo y apego. También está bien“, ha concluido Escanes.

La joven ha recibido el apoyo de varias celebridades, que han aplaudido su gesto en los comentarios de la publicación. La actriz Natalia Sánchez ha escrito que lo único que puede ver en la imagen es “un momento precioso: una madre alimentando a su bebé. Dándole todo su amor, su mirada, su contacto y su calor“, y que “si en la mano hay un biberón o una teta, es indiferente. La opción que tú elijas, si es la mejor para ti, es la mejor para ella. Un beso enorme”, ha finalizado.

Por su parte, la youtuber Verdeliss se ha sumado al mensaje de la intérprete afirmando que los únicos que deben sentirse mal son aquellos que no alimentan a sus hijos. También la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha querido mandarle ánimos: “No tiene mayor importancia. Lo importante es que los bebés estén bien cuidados y alimentados. Y Roma lo está. ¡Un beso a las dos!”.