El esloveno Matej Mohoric conquistó su segunda victoria de etapa en este Tour de Francia, después de imponerse en una jornada al sprint con meta en Libourne que no dejó muchas oportunidades a los ataques y en la que se esperaba que Mark Cavendish alcanzase las 35 victorias de etapa para desempatar con Eddy Merckx. El propio exciclista belga le estaba esperando en la meta, si bien todo apunta a que este domingo en la jornada triunfal de París pueda darle el abrazo ya una vez superado su récord.

Tanto para Mohoric como para su equipo fue un día especial. Además de ser la tercera victoria parcial para el Bahrain-Victorious, que desde su fundación en 2017 no había logrado ganar tres días en una gran vuelta, se han reivindicado después de días convulsos.

El equipo está en el ojo del huracán después de que unos días atrás la policía francesa irrumpiese en las habitaciones del hotel donde se hospedaban en Pau en busca de documentación y pruebas de posibles irregularidades. La sombra del dopaje se ha cernido sobre ellos, aunque no hay más que sospechas y ninguna prueba.





No es casual que el esloveno cruzara la meta señalando el maillot de su equipo y haciendo el gesto de cerrar bocas. Mohoric admitió que este suceso le sirvió de motivación para esa escapada que realizó a 25 kilómetros de la meta. “En el último kilómetro pensaba en lo que pasó hace dos días. Me he sentido como un criminal. Por un lado es bueno, porque se ve que nos están controlando y no han encontrado nada porque no tenemos nada que esconder, pero por otro estoy decepcionado con el sistema. No es algo agradable cuando la policía se mete en tu cuarto y busca tus cosas. Revisan las fotos personales, de la familia, mensajes… No tengo nada que ocultar, así que no me importa que lo miren, pero espero que no sea nada”, se lamentó en la meta.

Tras esta etapa, Tadej Pogacar se mantiene líder con solvencia y, salvo debacle en la penúltima etapa de este sábado, llegará a los Campos Elíseos como vencedor del Tour 2021.