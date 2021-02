“Me han tirado hasta una lata de cerveza”

La también galesa confiesa que en una ocasión incluso tuvo que llamar a su padre porque no se sentía segura después de que un coche le persiguiera: “No es justo y no es aceptable en absoluto. Cuantas más personas hablen y cuenten sus experiencias, más se escucharán sus voces”.

“He recibido comentarios sobre mi figura, sobre la equipación que llevo y sobre el hecho de que es muy ajustada . Me han silbado. Los coches han reducido la velocidad y la gente me ha abucheado mientras corría”, relata la galesa Rhiannon Linington-Payne.

Varias deportistas del Reino Unido han denunciado a través del diario ‘The Guardian’ el acoso que sufren en cada entrenamiento que realizan en la calle. Las atletas no pueden acceder a los centros de entrenamiento debido a las restricciones por la pandemia, por lo que se ven obligadas a realizar carreras al aire libre y no siempre es agradable.

