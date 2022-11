“Me han dejado los dos novios que he tenido con planes de boda ya avanzados, no consigo ser feliz”

Ya puedes leer aquí la nueva entrega del consultorio de Psicología con el que 20minutos pretende ayudar a resolver las dudas y dificultades que puedan tener los lectores (con los amigos, la pareja, la familia, en el trabajo…).

Para plantear tu problema escribe un correo electrónico a consultoriopsicologia@20minutos.es. Aquí tienes las respuestas que ha dado a las cuestiones de esta semana nuestra experta, Mª Jesús Álava Reyes.

27 años y no piensa en buscar trabajo

PREGUNTA Mi hijo tiene 27 años, sufre de depresión y aún vive en casa. Sigue estudiando en la facultad y no piensa en buscar un trabajo dice que no quiere ir a trabajar por poco dinero. Me preocupa eso de no tener la iniciativa de buscar otra cosa pero reniega de lo que no tiene. Yo siento que me estoy equivocando por seguir soportando la situacion por miedo. M. R.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Sobreproteger a los hijos es uno de los mayores errores que pueden cometer los padres. Su hijo tiene 27 años y actúa como un niño. No trabaja, pero me imagino que tiene todas sus necesidades cubiertas por ustedes.

En esa situación seguirá sin tener el mínimo interés por trabajar y esforzarse. Recuerde, si les damos todo a cambio de nada, empiezan por no dar valor a las cosas y terminan por no dar valor a las personas.

No lo dude, no contribuya a que su hijo sea una persona inmadura, incapaz de afrontar su realidad. Si usted se siente insegura para acometer este cambio con su hijo, pida ayuda profesional, pero no deje que pase el tiempo sin encauzar esta situación.

Tener que hablar me bloque la mente

PREGUNTA He sufrido varias depresiones y ansiedad. Sobre todo cuando llega el otoño. Mis agobios empiezan por no poder relacionarme con la gente porque me da por pensar que no hablo, me agobio a la hora de sacar conversaciones, estoy con gente y tener que hablar se me bloquea la mente y surge el miedo de qué decir. No quiero salir de la cama. Dejo de atenderme, mi aseo personal, mi casa… mi hijo de 2 años me resulta una carga. Dejo a su padre que esté con él y yo no le hago ni caso al pobre. Esto va a peor y no sé cómo solucionarlo. Patri.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Necesita usted ayuda profesional de forma inmediata. Su nivel de inactividad nos ndica que posiblemente precise también tratamiento farmacológico; además de tratamiento psicoterapéutico. Pida ayuda a su médico de cabecera, para que le gestione el tratamiento con el psiquiatra y psicólogo del Centro de Salud Mental.

Si ve que tardan mucho, puede acudir a Fundaciones, como la nuestra, para que pueda tener ese tratamiento, pero recuerde que lo más urgente en estos momentos es que usted precisa medicación; cuanto antes la empiece a tomar, antes podrá superar esta crisis.

El comodín del espacio

PREGUNTA Hola, tengo 28 años y le cuento mi problema. No consigo ser feliz. Lo atribuyo a las dos rupturas amorosas que he tenido. Me han dejado los dos únicos novios que he tenido, uno a los 25 tras dos años de relación y el otro hace un par de semanas, también tras dos años saliendo.

Y me han dejado cuando estaban avanzados los planes para casarnos. En el primer caso ya habíamos dado señal de banquete incluso (menos mal que pequeña). Les he preguntado a ambos qué he hecho mal para arreglarlo y no han sabido qué decirme.

Solo me dicen la muletilla esa, que es un comodín, de que necesitan su espacio, qué se sentían agobiados. Me estoy deprimiendo, ¿podré alguna vez enamorarme y que todo vaya bien? ¿Qué debo cambiar? Gracias por su ayuda, porque estoy muy triste. Aurora.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Estas experiencias que ha vivido nos indican que, lo primero, es que te recuperes emocionalmente, que trabajes tu bienestar emocional; sólo cuando estés bien podrás plantearte qué ha pasado y cómo afrontar estas situaciones.

Es importante que no te culpabilices, muchas personas deciden dar marcha atrás cuando ya ven que el compromiso es inaplazable, y no lo hacen tanto por sentirse “agobiados”, como por no querer cambiar su actual forma de vida y no asumir más responsabilidades.

Es crucial que te cuides, que te recuperes emocionalmente, que no tengas prisas por sacar conclusiones, que te encuentres a ti misma, que te fortalezcas y después llegará el momento del análisis. Si sientes que estás muy insegura, te podrá venir bien ayuda profesional. En el libro ‘Lo mejor de tu vida eres tú’ detallo cómo mejorar nuestra confianza, nuestra autonomía, nuestra seguridad y nuestra autoestima.