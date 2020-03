“Me gustaría tener un pene más grande”

Estas entrevistas no son públicas y van dirigidas a las franquicias para que sus técnicos conozcan a los nuevos talentos que llaman a su puerta. No obstante, la difusión de una de las respuestas de Adams ha levantado un enorme revuelo en el entorno de la NFL, que no sabe cómo pudieron filtrarse las imágenes.

You May Also Like