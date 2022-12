“Me gustaría que el mal periodismo también fuera sancionado”

Esas supuestas declaraciones fueron publicadas el sábado, tras el partido, por el periodista colombiano Samuel Vargas en su cuenta de Twitter, un mensaje que también contó con réplica de Figo. “Samuel Vargas ¿quieres ser conocido publicando declaraciones que no proferí? ¡Si quieres saber mi opinión tienes que preguntar! ¡No te conozco de nada, así que no inventes declaraciones mías! , se dirigió al periodista, quien minutos después borró el tuit.

Me gustaría que el mal periodismo tb fuera sancionado!! Esta es una muestra más de que cualquiera hoy en día se pueda denominar periodista o medio de comunicación. Se queréis mi opinión hay que preguntar y no inventar declaraciones. https://t.co/VWIO9EtNVg

You May Also Like