“Me fue infiel durante 9 meses, le perdoné la traición pero aún tengo deseos de venganza”

Todo nos va mal

PREGUNTA En estos momentos de mi vida no estoy bien con mi pareja, todo nos va mal, no tengo deseos de estar con él por todo los problemas que hemos tenido, he perdido el apetito sexual…

He querido terminar porque ya siento que se acabó todo, no puedo olvidar todo lo que me ha hecho y la relación no va para ningún lado. Qué me aconseja.

RESPUESTA DE LA EXPERTA En esta situación lo más razonable es tener un periodo de separación en el que, sin presiones, con calma, con distancia y con objetividad, poder decidir sobre si merece la pena intentarlo de nuevo o dejarlo definitivamente.

Cuando nos sentimos mal la necesidad de abandonar se impone, pero después, pasado un tiempo, con frecuencia vuelven las dudas sobre si la decisión fue precipitada; por ello, una buena alternativa es llegar a un acuerdo para concederos un tiempo suficiente (podéis fijarlo en 2 meses); a partir de ahí verás con más claridad qué decisión tomar.

Si él no acepta esa separación temporal, entonces actúa por la vía de los hechos. Recuerda que tu pareja no tiene derecho a retenerte a su lado en contra de tu voluntad.

No me ve como novio, lloro todos los días

PREGUNTA Hace una semana y medio mi novia me pidió un tiempo y durante esta semana me ha dicho que ya no siente lo mismo, que ya no me echa de menos, que me quiere muchísimo pero que no me ve como novio, que cree que la relación se ha terminado y que siempre me va a querer.

Que no dice que en un futuro no pero que ahora mismo es seguro que no. Yo he estado llorando todos los días, hablando con su madre, con sus amigas… hasta el punto al que hemos llegaddo. Llevábamos 5 años, desde los 15 hasta los 20. ¿Crees que está todo perdido?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Lo que está claro es que necesita ahora tiempo y lo último que puedes hacer es meter presión o que sienta que no paras de hablar con su familia. Ella necesita su espacio, necesita encontrarse consigo misma y con sus sentimientos; necesita sentir qué pasaría con su vida si ya no seguís juntos.

Incluso conviene que sienta que te puede perder, y para eso tienes que mostrar mucha paciencia y tratar de encontrarte bien contigo emocionalmente. Seguramente te pueda ayudar leer ‘Amar sin sufrir’; ahí detallo cómo actuar en la situación en que te encuentras.

Es imposible determinar si esta ruptura es definitiva, pero sí que es importante que sientas que has actuado de la mejor forma posible.

Le pillé unos mensajes

PREGUNTA Eché a mi pareja de casa porque le pillé unos mensajes, pero ya ha pasado más de un mes y me doy cuenta de que está cambiando como persona.

No sé cómo decirle a mi mamá que quiero ir a quedarme a dormir a su casa con nuestro hijo. Tengo 21 años y llevamos cinco años y medio de relación.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Tu madre seguramente lo está pasando muy mal con vuestra situación. Tenéis un hijo en común y mucha responsabilidad. Es posible que ella necesite más que tu intuición de que él está cambiando, querrá hechos concretos, que confirmen que podéis tener una relación más madura, que podéis asumir vuestra responsabilidad como pareja y como padres.

No se trata de enfadarse, romper, reconciliarse y volver a enfadarse. Sois muy jóvenes, os vendría bien hacer terapia de pareja para que los dos os situéis, os centréis y maduréis.

Ya no me dice cosas lindas

PREGUNTA Llevo dos años de novio y ambos somos separados con dos hijos. Antes de la cuarentena teniamos mucho sexo, conexión, saliamos, viajábamos, teniamos reuniones, eventos con amigos…

Cuando arrancó la cuarentena empezó a volverse todo rutinario. Nos hemos ido alejando, ella se empezó a apartar, ya no dice cosas lindas como antes y la situación cada vez está más distante, cuando nos vemos ya no tiene ganas de abrazarme…

Realmente estoy triste porque no sé cómo llevar la situación. Quiero volver un poco al cariño continuo que tenía antes. ¿Le doy espacio, le doy tiempo para que esté más tranquila, sigo intentando charlar, qué le haría falta para esta mejor?

RESPUESTA DE LA EXPERTA La pandemia, la incertidumbre, las múltiples complicaciones de la vida diaria… terminan provocando situaciones muy complicadas, donde las parejas sufren en su convivencia, en sus relaciones, en sus proyectos.

Haces bien en dar tiempo y espacio a tu pareja, es lo que más necesita. Incluso, intenta llegar a un acuerdo con ella y dile si necesita más tiempo, si en lugar de veros con la frecuencia actual prefiere que vuestros contactos sean menos frecuentes.

Intenta darte tú también ese tiempo de desconexión, centrarte en tus actividades, en tus hijos, en el trabajo, en cómo sentirte mejor, en hacer aquellas actividades que normalmente te hacen encontrarte bien.

Cuanto más te obsesiones con el tema, peor te vas a sentir. Por lo que cuentas, quizás necesites ayuda psicológica en la situación que estás viviendo.

Daño emocional enorme

PREGUNTA Tengo una relación a distancia con mi pareja. Ambos nos conocimos estando casados, primero se divorció ella y al año siguiente lo hice yo. Durante el año en el que ella estaba recién divorciada y yo aun casado ella me fue infiel con otro hombre durante 9 meses, a pesar de que habíamos pactado entre ambos no tener relaciones con terceras personas.

Cuando por fin ambos nos encontrábamos libres, descubrí dicha infidelidad. El daño emocional que sufrí fue enorme, puesto que estamos muy enamorados. Tras hablar de ello, decidimos seguir adelante con nuestra relación a distancia y yo perdonarle la traición.

El caso es que han pasado mas de dos años de dicha infidelidad y aunque la relación es cada día más intensa y satisfactoria, no logro sacarme de encima ese episodio tan traumático y tengo arrebatos de celos, ira y deseos de venganza.

Temo que no pueda superarlo y estar siempre recordando ese hecho y acabe por destrozar esta relación tan bonita. Necesito ayuda para enfocar de mejor manera esta situación que me sigue martirizado dia a dia. Ha menoscabado mi confianza en ella y me persigue un deseo de venganza. Agradezco consejo profesional.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Sin duda necesitas ayuda profesional. En casos como el tuyo, los psicólogos te ayudamos a reencontrarte con lo mejor de ti, te ayudamos a superar esos hechos tan dolorosos, a perdonar a tu pareja y a perdonarte a ti, a trabajar para que logres el equilibrio emocional que te permita sentirte bien y poder tener una relación madura.

Si después de dos años aún sigues con esos pensamientos y esos deseos de venganza, no te arriesgues, no retrases más la terapia psicológica que necesitas.

Si ves que resulta complicado a través de la Seguridad Social y tus posibilidades económicas no te permiten afrontar un tratamiento privado, no te desesperes, hay instituciones y fundaciones como la nuestra, donde subvencionamos gran parte del tratamiento. Te dejo el teléfono de nuestra fundación: 910 077 145.