“Me encuentro magullado. Tengo las cervicales muy contracturadas”

Marc Márquez terminó en novena posición en la que fue su segunda carrera desde que regresó tras su lesión, y lo hizo después de un accidente bastante duro en la FP3, que hizo que más de uno se llevase las manos a la cabeza.





“Me encuentro magullado. De hecho hoy el doctor Charte y todo su equipo me han ido controlando un poco y en esto siempre seré honesto con mis sensaciones, porque ahora tengo las cervicales muy contracturadas y las dorsales”, explicó el pilo tras la carrera. “Las cervicales muchas veces, dependiendo de dónde va el cuello, puedes marearte un poco, pero no me ha pasado en ningún momento del día y por eso he podido correr la carrera. Esto en una caída como la de ayer afecta, pero lo importante es que a nivel del brazo, que es lo que me preocupa más ahora mismo, me he sentido mejor y eso es importante”.

Precisamente al hacer referencia a la caída en la FP3, Marc Márquez hizo alusión a que las escapatorias de los circuitos cada vez se quedan más cortas en relación con la velocidad que se puede llegar a alcanzar en MotoGP. “Cada vez se va más rápido. Hay circuitos más antiguos como Jerez o Mugello que se quedan pequeños pues lo que hace la Comisión de Seguridad es proteger con los airfence, que ayudan muchísimo pero tenemos que ver la realidad pues si la moto llega por delante tuyo al airfence éste no hace mucho”, analizó el español. “Es un tema a valorar y la otra cosa viene también relacionada con el asunto de las escapatorias, pues las motos no es que sean mucho más potentes pero por el hecho de tener los sistemas holeshot hace que se pueda aprovechar toda la potencia y hace que tengas que agarrarte más fuerte e influye en que físicamente sea más y más duro”.