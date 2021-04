“Me encantaría trabajar con los Javis”

Carla Vigo, sobrina de la reina Letizia, ha comenzado a dar sus primeros pasos en la vida pública como influencer, modelo y aspirante a actriz. El pasado jueves, la joven sorprendía con su primera entrevista en televisión para hablar de sus nuevos proyectos.

Con cierta timidez, Vigo ha respondido por videollamada a las preguntas de la presentadora Adela González en el programa La Redacción de Telemadrid. Esta semana, Carla Vigo debutó en un evento de influencers en el que ha lucido un favorecedor mono rojo y el cabello recogido en una coleta. “Al principio estaba muy nerviosa, no estoy hecha a esto, pero luego vi que tampoco era para tanto, era familiar y estaba mucho más cómoda”, ha reconocido.

La joven, hija de la fallecida Erika Ortiz y Antonio Vigo, ha asegurado que le gustaría triunfar “en el mundo de la actuación, en el del baile y también en el modelaje”. En este sentido, Vigo cuenta ya con su propio perfume, en cuyo anuncio ha participado haciendo sus pinitos como actriz. “Participé en el anuncio y me fui a Granada a grabarlo. Al principio estaba muy nerviosa, porque no lo había hecho nunca, pero me gustó mucho el resultado”, se ha sincerado.

Asimismo, Carla Vigo ha hablado sobre su experiencia en Alemania, donde vivió unos meses. “Ahora estoy viviendo en España, estuve de au pair en Alemania tres meses. Me gustó bastante la experiencia. Tienes que cuidar a los niños de la familia, ayudar en la casa, como si fueses la hermana mayor”, ha explicado. Sobre esa etapa, Vigo ha reconocido que lo que más ha echado de menos ha sido a su familia, sus amigos y el sol.

Aunque Vigo todavía se encuentra estudiando arte dramático, la joven tiene claro con qué directores le gustaría trabajar: “Los Javis“, ha revelado en la entrevista.

“A Javier Calvo le veía en Física o Química y me encantaba cómo actuaba, y luego ya cuando sacaron series y musicales… La llamada es una película que he visto 10 veces, por lo menos, y lo he visto en teatro, también. Me gusta mucho cómo dirigen“, ha asegurado.

En este punto, la joven, de 20 años, ha hablado de sus gustos televisivos, entre los que se encuentra la serie Vis a vis, Stranger Things o Élite. “Me encanta”, ha dicho sobre la ficción adolescente de Netflix. Entre las actrices que más admira y que le gustaría trabajar con ellas se encuentran Macarena Gómez o Ester Expósito, ha confesado.

Sobre su papel de influencer, Vigo reconoce que “tampoco sabría decir si soy influencer o no, pero eso parece“. En su cuenta de Instagram, la sobrina de la reina Letizia cuenta por ahora con más de 15.000 seguidores.

Por último, la presentadora Adela González ha aprovechado para recordar a la madre de Carla Vigo, Erika Ortiz, que este viernes habría cumplido 46 años. “Imagino que con todo lo que estás haciendo, tu madre estaría orgullosa de ti”, le ha dicho la periodista. “Eso espero”, ha indicado la joven con una sonrisa.