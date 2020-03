“Me encanta comunicar, pero no hacer cosas banales”

La reivindicación del talento de las Islas Canarias es la base de este espectáculo en el que también hay lugar para un monólogo, break dance, ballet clásico y mucha emoción. Dirigida por el bailarín Rafa Méndez, Canarias, no solo plátanos se representará en el teatro Nuevo Apolo de Madrid el lunes 9 y el martes 10.

RAFA MÉNDEZ Conocido por su participación en ‘Fama, ¡a bailar!’, el tinerfeño de 44 años es coreógrafo, bailarín y presentador. Ha protagonizado videoclips y giras musicales con artistas como Geri Halliwell, Tiziano Ferro o Melody. En teatro ha hecho ‘Los 7’, y ahora estrena ‘Canarias, no solo plátanos’.

¿Qué le llevó a comenzar este proyecto? En Canarias, los bailarines tienen que esperar al carnaval para hacer algo, porque normalmente hay muy poco trabajo. Antes detestaba las islas por la parte artística, y ahora me odio a mí mismo por haber sentido eso. Es un lugar maravilloso, pero cuando voy para allá y veo a los chicos que se matan a hacer clases pero no tienen dónde trabajar y se ven obligados a salir de sus islas, la cosa cambia. Me di cuenta de que lo que me hace feliz es darle trabajo a la gente joven. Esto es una gran proyección para ellos, con 19 años yo no tuve la oportunidad de tener mi propia coreografía ni de que en el teatro me vieran a mí solo, me la tuve que jugar.

¿Cómo ha sido el casting? Hay gente desde los 18 hasta los 50 años, pero el proceso ha sido muy bonito, porque era la primera prueba de muchos de ellos. Al principio fue dramático, yo buscaba gente única, singular, y muy espectacular. Finalmente, los elegidos son cinco bailarines, dos cantantes y un actor de la serie Hierro.

¿Ve reflejados sus inicios en lo que hacen estos chicos?Los siete de Rafa Méndez era súper autobiográfico, pero esto también tiene mucho de mí. En el espectáculo no hacen mi estilo, pero la imagen,la situación y la puesta en escena tienen mucho que ver conmigo. Me veo totalmente reflejado, son parte de mí.

Los bailarines cuentan su propia historia. ¿Cómo se ha escrito el guion de la obra? Ellos bailan sus propias coreografías, pero yo las dirijo. Bailan desde break dance hasta clásico, pasando por funk. Además, un actor cuenta el monólogo de Antonia. También hemos tenido a una coach llamada Yaiza Guimaré, bailarina y actriz que también está en la serie Hierro, que les ayuda a proyectar la emoción y a contar sus vidas.

¿Sobre qué trata el monólogo? Habla de Canarias, de cómo vivimos en una hora menos, pero por eso tenemos una hora más de vida. Es algo muy reivindicativo, no para el peninsular, pero sí para nosotros mismos, porque los canarios nos tiramos muchas piedras allá donde vamos, la insularidad cuesta mucho.

Rafa Méndez, bailarín que presenta ‘Canarias, no solo plátanos’. Jorge París

Aunque la danza sea el centro del espectáculo, ¿qué puede decir sobre la escenografía? La obra es para todos los públicos y el formato es caja negra, sin nada, pero con un gran equipo de iluminación y el talento y la desnudez de las personas sobre el escenario. A no ser que sea un musical, que necesitas más recursos, para mí el teatro antiguo es eso, verte en un monólogo o bailar sin tanta historia.

¿Cómo ve la situación para los bailarines jóvenes aquí en España? En España brutal, pero en Gran Canarias mal. Antes nos impresionaba mucho EE UU, pero ahora tenemos aquí bailarines maravillosos e increíbles, y estamos muy bien. No tenemos nada que envidiar, pero faltan producciones. Por ello, el bailarín se tiene que ir de aquí igual que les pasa a los canarios. Hay muy pocas producciones. Además, está muy mal pagado, a excepción de los musicales. Con la televisión ocurre lo mismo, menos en algunos formatos como Tu cara me suena u Operación Triunfo. Los productores ejecutivos quieren pocos bailarines, y les pagan fatal.

Habiendo probado teatro, televisión, videoclips… ¿qué le parece lo mejor de este formato? La cercanía y el impacto, que lo asemejan mucho a la televisión en directo, aunque le faltan cámaras. Lo bueno de la televisión es que llega a todo el mundo, y en el caso del teatro depende del aforo. Lo mejor de Canarias, no solo plátanos es que tiene un sinfín de emociones, y cualquier persona se va a sentir identificada con cada uno de los bailarines. Eso es lo que busco siempre en mis espectáculos.

¿Le gustaría volver a la televisión? Amo la televisión, pero ahora no estoy en ella porque me llaman para cosas que no me corresponden. Las cámaras me dan vida, pero haciendo lo que me gusta. En Italia hay un programa del que me han llamado, Amici. Es canto, es OT y Fama juntos, una bomba. Eso falta aquí, y es lo que me gustaría hacer. Me encanta comunicar, pero no hacer cosas banales. La televisión está funcionando por contenidos de verdad, como La isla de las tentaciones, que independientemente de que te guste o no, te ves reflejado, porque hablan cosas de verdad que te pasan a ti y a mí.

Con la obra, ¿ha encontrado respuesta a alguna de las preguntas que se planteó? Sí, que hay que ser muy honesto en la vida, porque cuanto más lo eres, eres más feliz también. Mientras eres joven no, tienes que ser de otra manera para después alcanzar ese nivel de honestidad.

¿Qué le gustaría provocar en el público que acuda? Verdad, talento de verdad. Que les oigan cantar y alucinen. Que tengan ganas de ir a Canarias y que, cuando vayan, se den cuenta de que hay mucho más, porque allí hay mucho talento. Espero que sirva para poner en valor lo canario. Y que disfruten, pues participa mucha gente genuina.