La Eurocopa de 2016 ha sido el título más importante en la carrera del portugués , según el propio jugador. “El trofeo más importante que he ganado en mi carrera, el que gané con mi selección. Campeón de Europa con Portugal. Reí, lloré, fui entrenador, sufrí…”, recordó. Además, confesó una anécdota desconocida hasta ahora sobre su ‘loca’ fiesta post-partido : “Me emborraché después del partido. Bebí sólo una copa de champán y estaba un poco borracho , pero es la verdad. Por lo general no bebo, pero ese día fue tan especial…”, revelaba Cristiano.

You May Also Like