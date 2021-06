El tatuador habló con el medio citado anteriormente para contar la historia de cómo la celebrity se adentró en el mundo de la tinta: “ Me dijo que quería que le enseñara a hacer tatuajes para que pudiéramos ir juntos al festival de Glastonbury y tatuar a los asistentes. Me llamó para que me reuniera con ella y le hiciera un tatuaje, y al final fue ella quien acabó haciéndome uno a mí “.

You May Also Like