Pedri González es uno de los jóvenes talentos que está despuntando en el Barcelona. Junto a Ansu Fati ha formado una sociedad de ‘niños’ de la generación de 2002 que hace las delicias de los culés. Sin embargo, estuvo cerca de despuntar en el equipo rival.

Lo ha confesado el propio internacional sub21 en una entrevista en ‘El Larguero’. Pedri hizo una prueba con el conjunto madridista, pero le rechazaron. Algo que, con el tiempo, le ha servido para mandarle un recado a los responsables de aquella decisión.

“Fui una semana de entrenamientos, y al final me dijeron que no tenía el nivel”, recuerda. “Me acuerdo que me llevaron a un despacho y me lo dijeron. Me quedé un poco ‘jodido’ pensando que era una pena, pero me sirvió para motivarme y seguir trabajando”, confiesa.

Para Pedri, sin embargo, no fue un gran trauma. Según asegura, él siempre ha sido aficionado del Barcelona (lo que no evitó que intentase fichar por el Madrid) por lo que al final le vino bien que le dieran ‘calabazas’ en el conjunto merengue. “Quiero darle las gracias (al que le dijo que no), ahora estoy en el equipo que siempre he querido. Claro que te duele (que te digan que no), porque era una oportunidad que tenía, pero gracias a eso estoy en el equipo que siempre he amado”, insiste.

“Quiero darle las gracias, ahora estoy en el equipo que siempre he querido”

Por cuestiones familiares sí que le tiraba el Barcelona. El abuelo de Pedri fundó una peña culé, que ahora preside su padre, por lo que hubiera sido un poco extraño que él jugase de blanco. “Al principio los primeros días iba un poco extraño con la camiseta… Después de ir siempre por el pueblo con la camiseta del Barça…”, admite. Para aquella prueba no le acompañaron los elementos, porque nevó (algo que, para un canario, no es nada común) y además el equipo estaba en plena competición. “Tenía los dedos hinchados…”, recuerda.

La posibilidad de ‘hacer un Figo’ y acabar siendo jugador del Real Madrid la descarta, de momento. Pedri afirma que se ve “muchos años más” de culé.