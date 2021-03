“Me dedico a otra radio, con la que me voy a poner buena”

¡Buenos días! 🙋‍♀️ No es fácil encontrar palabras que expresen la gratitud que siento ante todo el afecto que he recibido estas semanas. Personas públicas, anónimas, oyentes, amigos, colegas…Gracias a todos por empujar. ❤️💜 Todo va bien.

Finalmente, ha agradecido a su equipo el trabajo que hace cada día para sacar adelante Julia en la Onda: “Qué magnífica compañía es la radio a todas horas del día. Estáis haciendo un trabajo impresionante. Os escucho y a veces me olvido de que es mi programa, me hacéis mucha compañía”.

En cuanto a su recuperación, ha hablado con optimismo. “Me he dedicado a otra radio… que es con la que me voy a poner buena”, ha expresado, antes de añadir que “entre fase y fase, entre cosita y cosita, seguiremos asomándonos a la radio”.

Con tono de humor, Otero ha confesado que les ha pedido “tregua” a sus vecinos: “Mis vecinos han decidido cambiar la bañera por un plato de ducha y les he pedido que, por favor, me dejen una hora sin ruido”.

