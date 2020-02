“Me da mucha pena que dejaras de luchar, sobre todo, porque tenías a mucha gente preocupada por ti. Gente que quería ayudarte “, se lamentó. “Solo espero que, desde donde estés, me des fuerza para seguir y que puedas ver todas las cosas chulas que me están pasando, porque todo esto te lo dedico a ti, papá. Y espero que estés orgulloso de mí. Descansa en paz”.

