“Me culparon del bloqueo del Canal de Suez”

De esta experiencia, saca lo bueno: “Vale la pena mencionar que me hice aún más famosa que antes”. Y tiene una última reflexión: “Mi mensaje para las mujeres que quieren estar en esta carrera es luchar por lo que amas y no dejar que la negatividad te afecte”.

“La gente de nuestra sociedad todavía no acepta la idea de que las mujeres trabajen en el mar lejos de sus familias durante mucho tiempo. Pero cuando haces lo que amas, no es necesario que busques la aprobación de todos”, afirma.

La joven dice que no es la primera vez que se enfrenta al machismo en un sector en el que el 98% del personal es hombre. “A bordo, todos eran hombres mayores con diferentes mentalidades, por lo que fue difícil no poder encontrar personas de ideas afines con las que comunicarse. Fue un desafío pasar por esto sola y poder superarlo sin que afectara mi salud mental”, dice.

El pasado 23 de marzo el canal de Suez, principal vía de unión del mar Mediterráneo y el oceáno Índico, quedó bloqueado por el barco Ever Given . Para su sorpresa, Marwa Elselehdar , una joven de 29 años que es la primera mujer en Egipto que alcanza el rango de capitana de barco, vio en internet que se la hacía responsable del incidente.

You May Also Like