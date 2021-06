‘Me advierten que debo cuidar mi vida’: Flor Mizrachi

“Desde el martes he estado recibiendo llamadas anónimas que me advierten que debo cuidar mi vida y anoche jueves recibí un mensaje por escrito que dice: ‘quiero secuestrarte, torturarte y violarte hasta que mueras por está publicando lo que no te incumbe pon muchas atención pertenecemos a las bandas calor calor y tengo todos tus movimientos ubicado dónde vive a que hora sale y entras a tu residencia y toda tu familia tú madre hermanos y más” (Sic.), contó la periodista mientras leía en su celular el mensaje en cuestión.

“Desde el martes he estado recibiendo llamadas anónimas que me advierten que debo cuidar mi vida”. Con estas palabras, la periodista Flor Mizrachi , autora de la investigación periodística de La Prensa que dejó al descubierto una jornada de vacunación clandestina anti Covid-19 en Coco del Mar, sustentó parte de una denuncia que presentó ayer en la Fiscalía Metropolitana para que investigue las amenazas a su integridad.

You May Also Like