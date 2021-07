MDF en Panamá | La Prensa Panamá

Una de las mayores cualidades del MDF es que es un producto totalmente amigable con el medio ambiente. Esto se debe a que en el proceso para su creación, no se talan selvas vírgenes. Para la fabricación del mismo, se colocan plantones artificiales que se cultivan constantemente. Luego de cierta cantidad de años, se realizan podas para extraer la materia prima. La gran ventaja es que, además de no afectar ninguna selva virgen, estas plantaciones se encuentran en un proceso continuo de reforestación.

