McProtegidos: la nueva experiencia en McDonald’s con extremas medidas de protección e higiene ante su reapertura

Antes del COVID-19, la atención presencial en mesa era el principal modelo operativo en la industria gastronómica y en 6 meses la comida para llevar y el delivery se convirtieron en el motor que permitió que muchos restaurantes siguieran ofreciendo sus productos. Es por ello que aun con la reapertura del servicio dentro del restaurante y con sus segmentos Automac y McDelivery , McDonald’s continua ofreciendo a sus clientes el servicio a través de Take Away, una rápida opción para comprar por medio de WhatsApp y retirar desde el auto y sin filas en el restaurante más cercano.

Para reducir el contacto entre clientes y empleados, se encuentran barreras acrílicas en el mostrador y ventanillas del Automac, se incentiva el uso de medios electrónicos para pagar y las entregas de pedidos en todos los segmentos se hacen sin contacto, tanto para comer dentro del restaurante, como para llevar, por Automac , McDelivery y Take Away utilizando herramientas como bandejas, cajas plásticas para manejar dinero, bolsas con doble sello de seguridad, portapostres y portavasos, entre otros.

Por casi 6 meses los restaurantes en Panamá solo tuvieron la alternativa de atender a sus clientes por servicio a domicilio o por pedidos para llevar, mismo tiempo en el que Arcos Dorados, operador de McDonald’s en América Latina y el Caribe, innovó en la manera de seguir ofreciendo sus productos, en una primera etapa a través de Automac y McDelivery , y luego, atendiendo a la necesidad de los clientes y a la realidad del mercado, incorporó dos nuevos segmentos en medio de las restricciones de movilidad: McToGo , por medio de un stand que se ubicaba afuera del restaurante para aquellos clientes que se movilizaban caminando y Take Away , que sigue disponible, utilizando el App de McDonald’s para hacer pedidos por WhatsApp y retirarlos desde el auto en el estacionamiento del restaurante.

