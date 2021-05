McLaren se pasa el juego, literalmente, en la renovación de Lando Norris

No han apostado solo por una nota de prensa o unos cuantos tuits genéricos, sino que, sabiendo la pasión que tiene Norris por los videojuegos , le han convertido a él en un personaje de uno en primera persona. En el vídeo que han compartido, Norris se hace pasar por el protagonista de una aventura gráfica en la que va moviéndose por los pasillos de Woking hasta que se encuentra con Zak Brown y Andreas Seidl , CEO y jefe de equipo respectivamente de McLaren. Incluso le dan a elegir la opción: firmar o no. Él, por supuesto, firma.

You May Also Like