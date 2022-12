McGriff elegido, Bonds, Clemens y otros no. ¿Qué significa eso?

De su parte, McGriff terminó su ilustre carrera de 19 años en Grandes Ligas con 493 vuelacercas, 2,490 hits, OPS de .886 y OPS+ de 134. Son números más que sólidos, pero no fueron suficientes para que el primera base/bateador zurdo fuera elegido en ninguna de sus 10 oportunidades en la boleta de la BBWAA, en la que su cifra máxima fue del 38.9% (de un 75% necesario). Y su WAR de por vida en Baseball-Reference de 52.6 no se compara con el de Palmeiro (71.9), ni hablar de los de Clemens (139.2) y Bonds (162.8).

You May Also Like