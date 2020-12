McConnell felicita a Biden y asesta un golpe a la fantasía de Trump

Pero durante la administración de Obama, se le encargaba a menudo al entonces vicepresidente Biden liderar las negociaciones con McConnell. El republicano de Kentucky y Obama no intentaron ocultar su antipatía el uno por el otro. McConnell dijo que respetaba a Biden porque entendía los límites de sus posiciones y no trató de cambiar su ideología, facilitando el compromiso.

Antes de la declaración de McConnell, algunos republicanos no estaban listos para admitir completamente que para Trump todo había terminado. El senador Jim Inhofe de Oklahoma se negó a comentar sobre la votación del Colegio Electoral el lunes. Y el senador de Dakota del Norte Kevin Cramer no logró salir de su delicado lugar entre Trump y la realidad con una cobertura incomprensible.

Hasta ahora, el presidente no ha reaccionado públicamente a la aceptación de McConnell de lo inevitable que muchos de los partidarios republicanos más vehementes de Trump en el liderazgo de la Cámara aún tienen que igualar. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, en una sesión informativa aparentemente convocada para atacar a los medios, mantuvo la ficción de que puede que no haya una transición sino una «continuación del poder» para Trump.

