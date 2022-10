Mbappé firmó el mejor contrato de la historia

En total, acumularía 72 millones de euros brutos por temporada en concepto de salario; a esa cantidad, se le añadiría un bono por renovar de 180 millones dividido en tres cuotas diferentes; y, después, tendría tres bonos de fidelidad si no abandona el club (70 si no lo hace en 2023, 80 en 2024 y 90 en 2025).

You May Also Like