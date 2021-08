“Mbappé es nuestro jugador y seguirá siéndolo”

El entrenador respondió así a una pregunta sobre lo que Nasser Al-Khelaifi dijo esta semana, cuando aseguró que Mbappé, cuyo contrato vence en 2022 y aún no ha renovado, ya no tenía “excusas” para no quedarse en el París Saint-Germain.

“Lo primero y principal, yo no hablo de mi presidente -Nasser Al-Khelaifi-, es una cuestión jerárquica , ni de mi director deportivo, no tengo nada que decir, creo que lo que ha dicho el presidente lo ha dicho, y Kylian es nuestro jugador y seguirá siéndolo”, dijo el técnico en la rueda de prensa previa a la segunda jornada de la Ligue 1 en la que el PSG se enfrenta ante el Estrasburgo.

